Erhitztes Gemüt – Gegenstände im Freizeitpark Geiselwind beschädigt
GEISELWIND – Am Dienstagnachmittag kam es in einem Freizeitpark zu einem Streit zwischen einem Parkbesucher und einem Mitarbeiter.
Der Vater eines Kindes war verärgert, weil sein Sohn aufgrund seiner Körpergröße nicht in ein Fahrgeschäft durfte. Aus Wut trat er gegen einen Mülleimer und einen Sonnenschirm, die beide beschädigt wurden. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.
