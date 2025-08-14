Auto IU

Erhitztes Gemüt – Gegenstände im Freizeitpark Geiselwind beschädigt

14. August 2025Letztes Update 14. August 2025
Foto: 2fly4
Eisgeliebt

GEISELWINDAm Dienstagnachmittag kam es in einem Freizeitpark zu einem Streit zwischen einem Parkbesucher und einem Mitarbeiter.

Der Vater eines Kindes war verärgert, weil sein Sohn aufgrund seiner Körpergröße nicht in ein Fahrgeschäft durfte. Aus Wut trat er gegen einen Mülleimer und einen Sonnenschirm, die beide beschädigt wurden. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Dein Ding
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. August 2025Letztes Update 14. August 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)