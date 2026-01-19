Erklärungen der ÖPNV-Initiative zur Einigung – Was ändert sich nun?
SCHWEINFURT – Ines C. Bender, Vertreterin des ehemaligen Bürgerbegehrens, hat die Details der erzielten Einigung zum Stadtbusnetz erläutert, um Transparenz für die Bürger zu schaffen. Ein zentraler Punkt ist das neue „Teil-Rendezvous“ am Roßmarkt, bei dem Busse zeitlich versetzt in zwei Gruppen eintreffen, was die Überlastung des Platzes reduziert und die Wartezeiten bei verpassten Anschlüssen verkürzt. Werden benachbarte Linien versetzt getaktet, verdoppelt sich für viele Anwohner das Fahrtenangebot auf einen 15-Minuten-Rhythmus.
Durch die Einführung flexiblerer Umlaufzeiten von 45 oder 75 Minuten entfällt das starre Zeitkorsett, wodurch unwirtschaftliche Wartezeiten an Endhaltestellen minimiert werden. Das Prinzip der Durchmesserlinien bleibt erhalten, sodass Fahrgäste am Roßmarkt weiterhin ohne Umsteigen zwischen Stadtteilen wie dem Bergl und dem Deutschhof pendeln können. Um die Finanzierung sicherzustellen, wird zudem zwischen einem dichten Tagesnetz und einem kombinierten Freizeitnetz für die Abendstunden und Sonntage unterschieden.
Zusätzliche Verbesserungen betreffen Taktverdichtungen durch Verstärkerfahrten zu Stoßzeiten, die beispielsweise auf der Bergl-Linie wieder einen 10-Minuten-Takt ermöglichen sollen. Auch die Anbindung an den Bahnverkehr am Hauptbahnhof wird durch diese Taktung optimiert. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens kündigten an, den komplexen Prozess der Fahrplanerstellung weiterhin aufmerksam zu begleiten, um eine bestmögliche Umsetzung für die Buskunden zu garantieren.
