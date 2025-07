Erlebnistag der Sennfelder Lebenshilfe-Werkstatt setzt auf Wanderpokal-Turnier

SENNFELD – Gesunde Ernährung, sicheres Surfen im Internet oder Arbeitsschutz: Diese Themen stehen beim Werkstatterlebnistag der Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld normalerweise im Mittelpunkt. In diesem Jahr drehte sich jedoch alles um das runde Leder. Auf dem Gelände der SG Franken 06 Sennfeld trugen die Fußballmannschaften der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Werkstätten am Freitag ihr jährliches Wanderpokal-Turnier aus.

Dabei verteidigte das Team aus SENNFELD erfolgreich seinen Titel und gewann zum dritten Mal in Folge gegen die Mannschaften aus AUGSFELD, HAMMELBURG und HOHENROTH.

„Dieses Mal steht der soziale Gedanke im Vordergrund“, erklärte Günter Scheuring, Leiter der Werkstatt Sennfeld. Durch die Verlegung des Turniers in den Rahmen des Werkstatterlebnistages bot sich für Menschen mit und ohne Behinderung eine ideale Möglichkeit, sich abseits des Arbeitsalltags kennenzulernen. Zudem könne so in entspannter Atmosphäre ein respektvoller Umgang miteinander gefördert werden. „Hier gibt es keine Verlierer“, betonte Scheuring.

Insgesamt wurden sieben packende Partien mit je 20 Minuten Spielzeit ausgetragen. Die Begegnungen boten spannende Ballwechsel, faire Spielweise und sogar ein Sieben-Meter-Schießen. Für besonderes Aufsehen sorgte der 61-jährige Mannschaftskapitän der Sennfelder, Franz „Fuzzy“ Metz, der mit bemerkenswerter Ausdauer glänzte. Am Ende überreichte SENNFELDS Zweiter Bürgermeister Helmut Heimrich den Pokal an das erfolgreiche Heimteam.

Für Gäste, die sich weniger für Fußball begeisterten, gab es auf dem Gelände der Werkstatt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Spielstationen im Freien. Die Blaskapelle der AUGSFELDER Lebenshilfe-Werkstatt sorgte unter Leitung von Konrad Schneider, stellvertretender Vorsitzender der Lebenshilfe Schweinfurt, für musikalische Begleitung und gute Stimmung.