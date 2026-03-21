Erlebnistage „Reine Mädelssache…“ für Mütter und Töchter in Reichmannshausen
REICHMANNSHAUSEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Freitag, 8. Mai, und Samstag, 9. Mai 2026, lädt die Kommunale Jugendarbeit zu den Erlebnis- und Wohlfühltagen „Reine Mädelssache“ in das Karl-Beck-Haus ein. Das Angebot richtet sich an Mütter und ihre Töchter ab 10 Jahren, die gemeinsam Zeit verbringen, sich bei Yoga entspannen und durch verschiedene Team-Erlebnisse ihr gegenseitiges Vertrauen sowie ihr Selbstwertgefühl stärken möchten.
Unter den Schwerpunkten „Starke Mädels vertrauen in sich…“ und „Vertrauenssache – Wir sind ein Team“ erwartet dich ein abwechslungsreiches Programm in entspannter Atmosphäre. Neben thematischen Einheiten und einer passenden Kreativwerkstatt sorgen Vollverpflegung und die gemeinsame Übernachtung im Karl-Beck-Haus für einen rundum sorglosen Aufenthalt. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 17:00 Uhr und endet am Samstag gegen 17:30 Uhr.
Der Landkreis legt Wert darauf, die Teilnahme auch Menschen mit Unterstützungsbedarf zu ermöglichen. Anmeldungen sind ab dem 23. März 2026, 08:00 Uhr, über das Online-Portal möglich.
Anmeldung und Informationen:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!