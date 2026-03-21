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Erlebnistage „Reine Mädelssache…“ für Mütter und Töchter in Reichmannshausen

21. März 2026Letztes Update 21. März 2026
Erlebnistage „Reine Mädelssache…“ für Mütter und Töchter in Reichmannshausen
Symbolfoto: 2fly4
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REICHMANNSHAUSEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Freitag, 8. Mai, und Samstag, 9. Mai 2026, lädt die Kommunale Jugendarbeit zu den Erlebnis- und Wohlfühltagen „Reine Mädelssache“ in das Karl-Beck-Haus ein. Das Angebot richtet sich an Mütter und ihre Töchter ab 10 Jahren, die gemeinsam Zeit verbringen, sich bei Yoga entspannen und durch verschiedene Team-Erlebnisse ihr gegenseitiges Vertrauen sowie ihr Selbstwertgefühl stärken möchten.

Unter den Schwerpunkten „Starke Mädels vertrauen in sich…“ und „Vertrauenssache – Wir sind ein Team“ erwartet dich ein abwechslungsreiches Programm in entspannter Atmosphäre. Neben thematischen Einheiten und einer passenden Kreativwerkstatt sorgen Vollverpflegung und die gemeinsame Übernachtung im Karl-Beck-Haus für einen rundum sorglosen Aufenthalt. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 17:00 Uhr und endet am Samstag gegen 17:30 Uhr.

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Der Landkreis legt Wert darauf, die Teilnahme auch Menschen mit Unterstützungsbedarf zu ermöglichen. Anmeldungen sind ab dem 23. März 2026, 08:00 Uhr, über das Online-Portal möglich.

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Anmeldung und Informationen:

www.landkreis-schweinfurt.de/koja

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