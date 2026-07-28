Erlöserschwestern würdigen langjährige Ordenszugehörigkeit

HEIDENFELD, LKR. SCHWEINFURT – Sechs Erlöserschwestern haben im Haus Maria Hilf ihre Professjubiläen gefeiert. Gemeinsam mit Familie und Freunden blickten sie auf insgesamt mehrere Jahrzehnte ihres Ordenslebens zurück.

Domkapitular Monsignore Clemens Bieber betonte in seiner Predigt die Bedeutung des Einsatzes der Schwestern für andere Menschen. Aus der Haltung „Deinetwegen“ heraus hätten sie sich mit großer Hingabe und Sorge um das Leben anderer eingesetzt. Durch ihre Verbundenheit zu Gott und mit seinem Segen hätten sie vielen Menschen beigestanden und Gutes getan.

Am Ende des Gottesdienstes spendete Bieber den Jubilarinnen den Segen. Generaloberin Schwester Monika Edinger würdigte anschließend die Lebensleistungen der Schwestern mit persönlichen Worten. Die Jubilarinnen waren unter anderem in medizinischen, pflegerischen und handwerklichen Bereichen tätig.

Auf 70 Jahre Profess blickte Schwester Adelharda Stocker aus Neustetten im Landkreis Ansbach zurück. Schwester Margarete Zeis aus Bamberg und Schwester Sieghelma Meissner aus Witkowitz in Tschechien feierten ihr 65-jähriges Professjubiläum.

Ein 60-jähriges Professjubiläum begingen Schwester Ansgard Kreutner aus Ohmenheim im Landkreis Aalen, Schwester Ildefonsa Büchs aus Burglauer im Landkreis Bad Kissingen sowie Schwester Regintrud Fischer aus Kötzting-Gehsdorf im Landkreis Kötzting.