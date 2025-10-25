Ermittlungen der Polizei führen zu Unfallfahrer – 31-Jähriger war auch ohne Führerschein unterwegs

BURGPREPPACH, LKR. HASSBERGE – Die Ermittlungen der Polizei Ebern überführten nun einen jungen Mann als Verursacher eines Verkehrsunfalls Anfang September.

Wie bereits am 9. September berichtet, kam es in Gemeinfeld am 7. September um 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug gegen eine Mauer fuhr. Der Fahrer flüchtete an diesem Abend von der Unfallstelle.

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei Ebern, in deren Verlauf auch DNA-Proben entnommen und analysiert wurden, konnte indessen ein 31 Jahre alter rumänischer Staatsbürger als Fahrer ermittelt werden. Der junge Mann muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.