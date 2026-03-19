Ermittlungen der Polizei Haßfurt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizei Haßfurt hat nach dem Diebstahl eines Kleinkraftrades zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren überführt. Die beiden deutschen Staatsbürger entwendeten am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr in der Hauptstraße ein abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Piaggio.

Nach Zeugenaussagen wurden die beiden mit dem Roller in der Straße „Am Hafen“ im Bereich des Skaterparks gesehen. Im Rahmen einer Fahndung konnte das Fahrzeug dort aufgefunden und sichergestellt werden. Die Beamten der Polizei Haßfurt sicherten Spuren an dem Roller und stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die Handys der beiden Tatverdächtigen sicher. Die beiden Jugendlichen müssen sich nun wegen des Diebstahls verantworten.

Zur genauen Rekonstruktion des Tatherganges werden weitere unabhängige Zeugen gesucht. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

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