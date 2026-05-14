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Ermittlungen im Landkreis Haßberge: Anhänger und Mountainbike entwendet

14. Mai 2026Letztes Update 14. Mai 2026
Ermittlungen im Landkreis Haßberge: Anhänger und Mountainbike entwendet
Symbolfoto: 2fly4
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LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt berichtet aktuell von zwei Diebstahlsfällen in Knetzgau und Zeil am Main. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter zu ermitteln oder das Diebesgut aufzufinden.

Landwirtschaftlicher Anhänger aus Wald gestohlen

In Oberschwappach kam es am vergangenen Wochenende zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Ein landwirtschaftlicher Anhänger, der in einem Waldgebiet nahe des Knetzgauer Ortsteils abgestellt war, wurde von Unbekannten entwendet.

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Aufgrund der Größe des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein entsprechendes Zugfahrzeug (Traktor oder Lkw) genutzt wurde.

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Neongelbes Mountainbike in Zeil entwendet

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in Zeil am Main. Dort verschafften sich Täter Zutritt zu einem Garagenanbau eines Anwesens in der Straße „Grabengärten“. Ziel der Diebe war ein auffälliges Mountainbike der Marke Canyon. Das Rad ist in der Signalfarbe Neongelb lackiert und dürfte daher im öffentlichen Raum leicht auffallen.

  • Tatzeit: Sonntagabend, 19:00 Uhr, bis Montagnachmittag, 15:00 Uhr.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge im Wald bei Oberschwappach bemerkt haben oder Angaben zum Verbleib des neongelben Mountainbikes in Zeil machen können, werden gebeten, sich zu melden.

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Haßfurt

  • Telefon: 09521/927-0

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