Ermittlungen im Landkreis Haßberge: E-Bike-Diebstahl in Zeil und Trümmerfeld nach Unfallflucht auf der B303
ZEIL AM MAIN / HOFHEIM IN UNTERFRANKEN – Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung zweier Straftaten im Landkreis. Während in Zeil am Main ein hochwertiges Zweirad aus einem Hinterhof verschwand, hinterließ ein unvorsichtiger Autofahrer auf der Bundesstraße 303 ein Trümmerfeld und flüchtete. Die Auswertung der am Unfallort gesicherten Fahrzeugteile liefert den Ermittlern jedoch bereits eine heiße Spur.
Zeil a. Main: Schwarzes Pedelec aus Hinterhof gestohlen
In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug ein bislang unbekannter Fahrraddieb im Zeiler Stadtgebiet zu.
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Der Tatort: Der Täter begab sich auf ein Grundstück in der Oberen Torstraße und entwendete dort ein im Hinterhof abgestelltes, schwarzes Pedelec (E-Bike).
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Der Zeitraum: Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend (6. Juni 2026), 23:00 Uhr, und Sonntagvormittag (7. Juni 2026), 11:00 Uhr.
Die Polizei bittet Anwohner, die in dieser Nacht verdächtige Personen oder Geräusche im Bereich der Oberen Torstraße bemerkt haben, sich zu melden.
Hofheim i. UFr.: Raser rammt Warnbake – Fahrzeugteile verraten flüchtigen Mercedes GLE
Einen ungewöhnlichen Fahndungserfolg erhoffen sich die Beamten nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 303 bei Hofheim.
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Der Hergang: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam auf der Bundesstraße von der Fahrbahn ab und rammte an der zweiten Einfahrt zum Ortsteil Goßmannsdorf eine dort aufgestellte Warnbake. Die Bake wurde durch die Wucht des Aufpralls massiv beschädigt. Ohne den Schaden zu melden, setzte der Verursacher seine Fahrt einfach fort. Der Unfallzeitraum lässt sich auf die gesamte vergangene Woche zwischen Montag (1. Juni) und Sonntag (7. Juni 2026) eingrenzen.
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Die Spur: Der flüchtige Fahrer hinterließ am Unfallort allerdings eine Visitenkarte: Die Beamten konnten bei der Unfallaufnahme diverse herabgefallene Fahrzeugteile sichern. Eine präzise Analyse dieser Trümmer ergab, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen grauen Mercedes-Benz vom Typ GLE (Baujahr 2019) handeln muss. Dieses Fahrzeug müsste im Frontbereich oder an der Seite frische, korrespondierende Unfallbeschädigungen aufweisen.
Zeugenaufruf der Polizei:
Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Pedelecs aus Zeil machen? Wer hat den Unfall auf der B 303 beobachtet oder kann Hinweise auf einen grauen Mercedes GLE (Modelljahr 2019) mit frischem Frontschaden geben?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
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