Ermittlungen nach Brandgeschehen in Gerolzhofen – Brand offensichtlich fahrlässig verursacht

GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – In einem Wohnhaus in der Sixtstraße ist am Montagvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von fahrlässigem Handeln eines Bewohners als Brandursache aus.

Brandmeldung und Löscheinsatz:

Gegen 11:25 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Schweinfurt über das Feuer informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

Ermittlungen zur Brandursache:

Noch am selben Tag übernahmen Brandspezialisten der Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Brand durch unsachgemäßen Umgang mit heißer Asche ausgelöst wurde.

Die genaue Schadenshöhe sowie der exakte Hergang des Brandgeschehens sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.