Ermittlungen nach schwerem Raub führen zu zwei Haftbefehlen gegen die Hauptverdächtigen
SCHWEINFURT – Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat zwei Hauptverdächtige nach einem Raubdelikt festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden Haftbefehle gegen die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer erlassen, die nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten sitzen.
Das Raubdelikt ereignete sich bereits am Sonntag, den 17. August, gegen 20:45 Uhr in der Geldersheimer Straße. Dort war ein 21-jähriger Mann in seiner Wohnung von drei ihm teilweise flüchtig bekannten Tätern mit Schusswaffen bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Nachdem der junge Mann keine Wertgegenstände in seiner Wohnung hatte, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten.
Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt führten zur Identifizierung der beiden Männer aus dem Raum Schweinfurt. Die Ermittlungen zum dritten Täter dauern indes noch an. Die beiden Festgenommenen wurden einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt, der die Untersuchungshaftbefehle erließ.
