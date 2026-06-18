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Ermittlungen nach Tierquälerei: Katze bei Grettstadt schwer verletzt

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Ermittlungen nach Tierquälerei: Katze bei Grettstadt schwer verletzt
Foto: Pixabay / cocoparisienne
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GRETTSTADT (LKR. SCHWEINFURT) – Die Polizeiinspektion Gerolzhofen ermittelt derzeit in einem Fall von Tierquälerei. Im Bereich der Staatsstraße 2272 wurde eine Katze aufgefunden, die nach ersten Erkenntnissen durch Schüsse aus einem Schrotgewehr schwer verletzt wurde.

Sachverhalt

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 20:40 Uhr. Das Tier wies Verletzungen auf, die auf den Einsatz eines Luftgewehrs zurückzuführen sind. Der Fall wird aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Veterinäramt bearbeitet.

Zeugenaufruf

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Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Staatsstraße 2272 gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich dringend zu melden.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.


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