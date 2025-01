Ermittlungserfolg für Aschaffenburger Polizei – Serie von Einbrüchen geklärt

ASCHAFFENBURG – Intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg führten zur Klärung einer Serie von insgesamt zehn Einbrüchen, die seit Mitte Dezember das Stadtgebiet und den Landkreis Aschaffenburg beschäftigten.

Die Einbrüche betrafen Vereinsheime, einen Kindergarten, eine Schule sowie eine Shisha-Bar. Zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren konnten ermittelt und festgenommen werden. Beide befinden sich seit Ende Dezember in Untersuchungshaft.

Einbruchserie seit Mitte Dezember

Die Einbrüche ereigneten sich seit Mitte Dezember und betrafen neun Vereinsheime, einen Kindergarten und eine Bar. Dank akribischer Spurensicherung verdichtete sich der Verdacht, dass die Taten von den gleichen Tätern begangen worden sein könnten.

Festnahme in der Schönbergschule

Am 29. Dezember erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in die Schönbergschule im Stadtgebiet Aschaffenburg. Mehrere Streifen rückten sofort aus und konnten die beiden Täter noch vor Ort festnehmen. Sie wurden zur Polizeidienststelle gebracht, wo die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sie vermutlich auch für die vorherigen Einbrüche verantwortlich sind.

Untersuchungshaft angeordnet

Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wurden die beiden Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Aufgrund des dringenden Verdachts des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen ordnete dieser Untersuchungshaft an. Beide wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt.

Weitere Ermittlungen laufen

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft prüfen nun, ob die beiden jungen Männer auch für weitere gleichgelagerte Fälle im Raum Aschaffenburg verantwortlich sein könnten.