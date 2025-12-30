Ermittlungserfolg für Polizei Karlstadt – Serie von Opferstock-Diebstählen geklärt

ZELLINGEN, OT RETZBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Intensive Ermittlungen der Polizei führten am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Festnahme eines 48-Jährigen. Dem Mann konnten insgesamt drei Diebstähle aus Opferstöcken im Dezember nachgewiesen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er vorgeführt und sitzt in Haft.

Drei Diebstähle im Dezember – Festnahme des Täters

Im Laufe des Dezembers ereigneten sich in der Wallfahrtskirche „Maria im Grünen Tal“ mehrere Diebstähle aus den dortigen Opferstöcken. Bereits nach Bekanntwerden des ersten Falles am Nikolaustag hat die Polizei Karlstadt ihre Ermittlungen zu dem unbekannten Täter aufgenommen. Nach einem weiteren versuchten Diebstahl durch den gleichen Unbekannten am 11. Dezember konnte dieser schließlich am zweiten Weihnachtsfeiertag auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnte ein passendes Tatwerkzeug und über 100 Euro Bargeld sichergestellt werden. In seinem in Tatortnähe abgestellten Pkw konnte noch weiteres Diebesgut – rund 5.000 Euro Bargeld – aufgefunden werden.

Vorführung am Amtsgericht

Der 48-jährige rumänische Staatsangehörige verbrachte die Nacht zunächst in der Haftzelle der Polizei. Am Folgetag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ermittlungen laufen weiter

Der Opferstock in der Wallfahrtskirche war in den letzten drei Monaten insgesamt zehn Mal das Ziel von Dieben. Durch die Ermittlungsarbeit der Polizei konnten mittlerweile sieben Taten aufgeklärt werden.