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Ermittlungserfolg nach Großeinsatz im März: Ursache für Bewusstlosigkeit in Neustadt a. Main geklärt

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Ermittlungserfolg nach Großeinsatz im März: Ursache für Bewusstlosigkeit in Neustadt a. Main geklärt
Symbolfoto: 2fly4
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NEUSTADT A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Nach dem dramatischen Vorfall Anfang März, bei dem vier Jugendliche und junge Erwachsene in einem Einfamilienhaus das Bewusstsein verloren hatten, liegen nun die Ergebnisse der kriminalpolizeilichen Ermittlungen vor. Die eingenommene Substanz sowie deren Herkunft konnten zweifelsfrei identifiziert werden.

Am Abend des 5. März hatte eine Anwohnerin in der Megingaudstraße ihren Sohn und drei Bekannte im Alter von 14 bis 19 Jahren leblos in einem Zimmer aufgefunden. Ein massives Aufgebot an Rettungskräften, Feuerwehren und der Polizei war daraufhin im Einsatz. Die vier Betroffenen mussten vor Ort reanimiert werden, bevor sie in umliegende Krankenhäuser – teils mittels Rettungshubschrauber – eingeliefert wurden.

Gefährliche Substanz rechtlich nicht erfasst

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Die Kriminalpolizei Würzburg konnte durch umfangreiche Analysen und Spurensicherungsmaßnahmen die Ursache für den medizinischen Notfall klären. Es handelte sich um eine opiathaltige chemische Substanz. Eine Besonderheit erschwert jedoch die rechtliche Handhabe: Die chemische Zusammensetzung fällt nach derzeitigem Stand weder unter das Betäubungsmittelgesetz noch unter andere bestehende Rechtsvorschriften.

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Keine strafrechtlichen Konsequenzen trotz Lebensgefahr

Auch die Herkunft der Substanz wurde im Rahmen der Ermittlungen aufgedeckt. Bei dem Besitzer wurden polizeiliche Maßnahmen durchgeführt, um den Sachverhalt lückenlos aufzuklären. Da die Substanz zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht verboten ist, sind sowohl der Besitz als auch die Abgabe an Dritte gegenwärtig nicht strafbar.

Die wichtigste Nachricht für die Angehörigen: Alle vier Betroffenen haben sich vollständig von dem Vorfall erholt. Sie sind mittlerweile wieder wohlauf und haben nach medizinischen Erkenntnissen keine bleibenden Folgeschäden davongetragen.

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