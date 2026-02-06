Auto IU

Ermittlungserfolg nach tödlichem Brand in Würzburg während der Silvesternacht

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Ermittlungserfolg nach tödlichem Brand in Würzburg während der Silvesternacht
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Nach dem tragischen Brand in der Silvesternacht, bei dem eine 88-jährige Frau ums Leben kam, hat die Kriminalpolizei Würzburg zwei Tatverdächtige im Alter von 42 und 48 Jahren ermittelt. Umfangreiche Spurensicherungen und Videoauswertungen bestätigten den Verdacht, dass das Feuer auf dem Balkon der Seniorin durch eine Silvesterrakete ausgelöst wurde.

Durch Nachbarschaftsbefragungen konnten entscheidende Videos gesichert werden, die die Ermittler auf die Spur der beiden Männer führten. Bei der Überprüfung am Mittwoch wurden Datenträger sichergestellt; die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen und müssen sich nun wegen fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Das Polizeipräsidium Unterfranken betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig Zeugenhinweise und privates Videomaterial für die Aufklärung solcher Straftaten sein können.

