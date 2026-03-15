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Ermittlungserfolg nach Überfall auf Rentner: 58-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

15. März 2026Letztes Update 15. März 2026
Ermittlungserfolg nach Überfall auf Rentner: 58-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft
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MAINBERNHEIM IM LANDKREIS KITZINGEN – Nach dem gewaltsamen Überfall auf einen 90-jährigen Mann im November 2025 hat die Kriminalpolizei Würzburg einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 58-jährige Deutsche wurde am Donnerstagabend verhaftet und befindet sich nun aufgrund des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Tat ereignete sich am 28. November 2025 im Wohnhaus des Opfers am Oberen Bühl in Mainbernheim. Dabei erlitt der 90-jährige Bewohner schwere Verletzungen. Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die Polizei Kitzingen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Bei der Kriminalpolizei Würzburg wurde zudem eine spezielle Ermittlungskommission eingerichtet, die in den vergangenen Monaten unter anderem durch Anwohnerbefragungen und Zeugenaufrufe intensiv nach dem Täter suchte.

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  • Festnahme: Die Ermittlungen führten schließlich zu einem 55-jährigen Tatverdächtigen, der am Donnerstagabend festgenommen werden konnte.

  • Haftbefehl: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

  • Ermittlungsstand: Die Beamten brachten den Verdächtigen nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen dauern weiterhin an. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den 58-Jährigen die Unschuldsvermutung.

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