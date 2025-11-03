Ermittlungserfolg – Unfallflucht geklärt
BAD KISSINGEN – Nach einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht am Montagmorgen vergangener Woche an der Kreuzung Ostring und Valentin-Weidner-Platz hat die Polizei Bad Kissingen nach intensiven Ermittlungen einen Tatverdächtigen ermittelt.
Der Unfall ereignete sich gegen 06:15 Uhr. Ein 53-jähriger Autofahrer, der vom Valentin-Weidner-Platz in die Kreuzung einfuhr, kollidierte mit einem weißen SUV. Der 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt und sein Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Fahrer des SUV, bei dem es sich um einen Mitsubishi handelte, setzte seine Fahrt in Richtung Hausen fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.
Die Bad Kissinger Polizei überprüfte in den folgenden Tagen mehrere Dutzend Fahrzeuge. Am vergangenen Freitag wurde schließlich ein 77-jähriger Deutscher als verantwortlicher Fahrer ermittelt.
Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht verantworten.
