Ermittlungserfolg – Vielzahl von Einbrüchen geklärt – Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Haft

UNTERFRANKEN – Nach einer Festnahme am vergangenen Donnerstag haben die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu einem wichtigen Ermittlungserfolg geführt: In der Nacht zum Freitag wurde ein 25-jähriger Tatverdächtiger in Rottendorf bei einem Einbruch in einen Kindergarten auf frischer Tat gestellt. Er steht im Verdacht, seit Februar eine Serie von Einbrüchen unter anderem in Schulen und Kindergärten in den Landkreisen Würzburg, Kitzingen, Schweinfurt und Haßfurt begangen zu haben. Seit Freitag befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Bereits seit Februar war es in Unterfranken immer wieder zu Einbrüchen in Bildungseinrichtungen und Geschäfte gekommen. Die Ermittlungsbehörden vermuteten früh einen Zusammenhang zwischen den Taten. Dem nun festgenommenen Mann wird unter anderem zur Last gelegt, in Kitzingen, Schweinfurt sowie in zwei Schulen in Haßfurt eingebrochen zu sein. Auch mehrere Einbruchsdiebstähle in Rottendorf gehen offenbar auf sein Konto.

In der Nacht zum Freitag verschaffte sich der 25-Jährige gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in Rottendorf. Dort wurde er von einer Streife auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die anschließenden Ermittlungen und Spurenauswertungen ergaben, dass der Mann mutmaßlich für mindestens 13 weitere Einbrüche verantwortlich ist. Dabei entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich, zudem wurde Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Nach der Festnahme verbrachte der Tatverdächtige die Nacht in einer Haftzelle der Polizei. Am Freitag wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt, der aufgrund des dringenden Tatverdachts des schweren Diebstahls in mehreren Fällen die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.