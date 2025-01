Ermittlungserfolge durch DNA-Treffer in Würzburg

WÜRZBURG/ZELLERAU – Bereits Mitte September 2024 wurde in eine öffentliche Schule im Stadtteil Zellerau eingebrochen. Damals hebelte der Eindringling ein Fenster auf und durchwühlte anschließend einige Schränke der Schule, wodurch er einen Laptop im Wert von circa 200 Euro erbeute.

Jetzt konnte durch eine sichergestellten DNA-Spur ein 33-jähriger Tscheche als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser befindet sich noch immer unbekannten Aufenthalts.

WÜRZBURG/INNENSTADT – Anfang Dezember 2024 wurde eine 88-jährige Rentnerin Opfer von Trickdieben. Nachdem die Dame Gold im Wert von knapp 8.000 Euro erwarb, begab sie sich in eine Würzburger Buchhandlung am Kürschnerhof. Nach einem erfolgreichem Ablenkungsmanöver einer Täterin, entwendete ein weiterer Täter das Gold aus der Handtasche der Dame. Ein dritter Täter konnte anhand von Videoaufzeichnungen der Bank ermittelt werden. Mittlerweile konnten zwei, der drei Täter festgenommen werden und befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Über den DNA-Abgleich konnte nun zweifelsfrei die Tatbeteiligung eines Täters bewiesen werden.