Ermittlungskommission nach Schüssen in Unterdürrbach eingerichtet

WÜRZBURG – Nach den Schüssen auf ein Wohngebäude in der Unterdürrbacher Straße hat die Kriminalpolizei Würzburg eine Ermittlungskommission eingerichtet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts laufen auf Hochtouren.

Bereits am Dienstagabend hatte ein bislang unbekannter Täter mehrfach auf ein Gebäude in der Unterdürrbacher Straße geschossen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Trotz intensiver Suche konnte der Tatverdächtige, der als Mann mit weißer Hose und schwarzer Kapuzenjacke beschrieben wird, bislang nicht gefasst werden.

Noch in der Nacht übernahm die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen. Die Einsatzkräfte sicherten bis in die frühen Morgenstunden Spuren am Tatort.

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Zur Auswertung der gesicherten Beweise wurde inzwischen eine Ermittlungskommission gegründet. Derzeit analysieren die Ermittler unter anderem Videos, die von Zeugen zur Verfügung gestellt wurden. Sie erhoffen sich daraus neue Erkenntnisse zum Tatablauf sowie Hinweise auf weitere Zeugen.

Für Freitag ist zudem eine Nachbarschaftsbefragung mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei geplant. Die Hintergründe der Tat und ein mögliches Motiv sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat oder über Videos oder andere sachdienliche Informationen verfügt, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.