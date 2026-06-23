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Ernennung zu Eheschließungsstandesbeamten in Grafenrheinfeld

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Ernennung zu Eheschließungsstandesbeamten in Grafenrheinfeld
Foto: Bettina Krüger
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GRAFENRHEINFELD – Die 2. Bürgermeisterin Stefanie Horna und der 3. Bürgermeister Dr. Guido Oster sind offiziell zu Eheschließungsstandesbeamten ernannt worden.

Überreichung der Urkunden

Bürgermeister Christian Keller und Geschäftsleiter Stephan Renninger überreichten den beiden Kommunalpolitikern im Rathaus ihre Ernennungsurkunden.

Künftige Aufgaben

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Verstrickt und zugenäht

Mit dieser Ernennung sind Stefanie Horna und Dr. Guido Oster dazu berechtigt, künftig Eheschließungen vorzunehmen und Lebenspartnerschaften zu begründen.

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Vorbereitung auf das Amt

Um ihre neue Aufgabe ausführen zu dürfen, absolvieren beide vorab ein Fachseminar. Dort erwerben sie die notwendigen rechtlichen und fachlichen Kenntnisse. Nach erfolgreichem Abschluss des Seminars werden sie Trauungen im Standesamt durchführen und Brautpaare auf ihrem Weg in die Ehe begleiten.


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