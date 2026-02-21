Auto IU

Erneut ein erfolgreicher Callcenterbetrug: Falscher Arzt fordert Geld für Medikament

21. Februar 2026Letztes Update 21. Februar 2026
Erneut ein erfolgreicher Callcenterbetrug: Falscher Arzt fordert Geld für Medikament
RANDERSACKER – Am Donnerstagabend wurde ein 84-jähriger Senior aus der Maingasse Opfer von Callcenterbetrügern, die ihm am Telefon vorspielten, ein Arzt der Uniklinik zu sein. Aus Sorge um eine angeblich schwerkranke Angehörige übergab der Mann Bargeld und Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer.

Der Betrüger behauptete gegen 17:00 Uhr, dass dringend ein teures Medikament aus der Schweiz für die Verwandte bezahlt werden müsse. In gutem Glauben händigte der Senior die Beute gegen 18:45 Uhr an seiner Wohnanschrift an einen etwa 35 Jahre alten, schlanken Mann aus, der circa 175 cm groß war und graue Kleidung trug.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Donnerstagabend in der Maingasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

