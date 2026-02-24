Erneut ein erfolgreicher Callcenterbetrug – Falscher Polizist holt Wertgegenstände ab
WUERZBURG IM LANDKREIS WUERZBURG – Ein 84-jähriger Senior ist am Montagabend in der Zellerau Opfer eines dreisten Callcenterbetrugs geworden, bei dem sich ein Unbekannter als Polizist ausgab. Der Täter täuschte einen Einbruch in der Nachbarschaft vor und entkam schließlich mit den Wertgegenständen des Mannes unerkannt in einem wartenden Pkw.
Gegen 20:00 Uhr kontaktierten die Betrüger den Senior telefonisch und überzeugten ihn in mehreren Gesprächen davon, seine Wertsachen zur angeblichen Überprüfung durch die Polizei bereitzulegen. Etwa eine Stunde später erschien ein circa 190 cm großer und etwa 25 Jahre alter Mann in der Wohnung in der Wredestraße. Unter dem Vorwand, die Gegenstände fotografieren zu wollen, nahm er die Beute an sich und flüchtete aus dem Haus zu einem bereitstehenden Fahrzeug.
Der Abholer wird als schlank beschrieben und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans sowie ein schwarzes T-Shirt. Da der Wert der Beute aktuell noch nicht genau beziffert werden kann, konzentrieren sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg nun auf Hinweise zu dem Verdächtigen und dem Fluchtfahrzeug.
Zeugen, die am Montagabend in der Wredestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden. Deine Hinweise können helfen, diesen Fall aufzuklären und vor weiteren Betrugsmaschen dieser Art zu warnen.
