Erneut ein erfolgreicher Callcenterbetrug: Falscher Polizist holt Wertgegenstände bei 95-Jähriger ab
WÜRZBURG – Eine 95-jährige Seniorin ist am Montagvormittag in der Zellerau Opfer von dreisten Telefonbetrügern geworden, die sich als Polizeibeamte ausgaben und sie um ihren Schmuck brachten. Unter dem Vorwand, ihre Wertsachen vor Einbrechern in Sicherheit bringen zu müssen, überredeten die Täter die Frau zur Herausgabe ihres Hab und Guts an einen Unbekannten.
Gegen 10:30 Uhr behaupteten die Anrufer fälschlicherweise, man habe bei einem festgenommenen Einbrecher einen Zettel mit der Anschrift der Seniorin gefunden. Die verunsicherte Frau übergab daraufhin gegen 12:30 Uhr in der Jägerstraße diversen Schmuck an einen etwa 25-jährigen Abholer mit dunklem Teint und schwarzem Dreitagebart.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Jägerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden. Zudem warnt die Polizei erneut eindringlich davor, dass echte Beamte niemals die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen am Telefon fordern würden.
