Erneut ein Schlag für Schweinfurt: Stadt muss 12 Millionen Euro erstatten
SCHWEINFURT – Erneuter Rückschlag für die städtischen Finanzen: Oberbürgermeister Ralf Hofmann musste bekannt geben, dass die Stadt Schweinfurt einem großen ortsansässigen Gewerbebetrieb Gewerbesteuern in Höhe einer zweistelligen Millionensumme zurückzahlen muss.
Für den bereits unter erheblichem finanziellem Druck stehenden Haushalt der Stadt ist dies eine Nachricht von erheblicher Tragweite. Die Rückerstattung verschärft die schwierige wirtschaftliche Lage, in der sich die Stadt derzeit befindet, weiter und stellt den Stadtrat sowie die Verwaltungsspitze vor immense Herausforderungen.
Eine Belastung für den Haushalt
Rückzahlungen von Gewerbesteuern in dieser Größenordnung treffen kommunale Haushalte besonders hart, da sie oft unvorhergesehen hohe Löcher in die Finanzplanung reißen. In einer bereits angespannten Haushaltslage, die durch die allgemeine wirtschaftliche Krise geprägt ist, schränkt dies den finanziellen Spielraum für investive Maßnahmen und freiwillige Leistungen der Stadt massiv ein.
Hofmann selbst ist bereits mit der Regierung von Unterfranken in Kontakt um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten.
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