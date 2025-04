Erneut eine Notsituation vorgetäuscht – Tatverdächtiger ermittelt

WINTERHAUSEN – Am Donnerstagabend, dem 24. April 2025, trat im Ortsgebiet von Winterhausen erneut ein 47-jähriger Mann in Erscheinung, der bereits zuvor durch ähnlich gelagerte Vorfälle aufgefallen war. Zwischen 20:45 Uhr und 21:30 Uhr klingelte er an mehreren Haustüren und täuschte gegenüber den Anwohnern eine angebliche familiäre Notlage vor.

Bereits am Montag, den 21. April 2025, hatte sich ein vergleichbarer Vorfall ereignet, bei dem der Mann mit derselben Masche versuchte, gutgläubige Bürger zu täuschen.

Eine 72-jährige Anwohnerin, die durch die vorherige Berichterstattung aufmerksam geworden war, reagierte am Donnerstagabend besonnen und ließ sich nicht beirren. Gegen 21:15 Uhr verständigte sie umgehend die Polizeiinspektion Ochsenfurt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 47-Jährige kurze Zeit später im Stadtgebiet WÜRZBURG angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der polizeilichen Befragung räumte er die Taten ein – zeigte dabei jedoch keinerlei Reue.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.