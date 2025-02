Erneut erbeuten Schockanrufer Wertsachen

ZEIL AM MAIN – Telefonbetrug: Ehepaar übergibt Goldschmuck an unbekannte Frau – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag wurden ein Rentner-Ehepaar in Zeil am Main Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Die Täter gaben sich am Telefon als Beamte aus und behaupteten, die Tochter des Paares habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, forderten sie eine hohe Kaution. Die Kriminalpolizei Würzburg hat als Zentralstelle die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Goldschmuck an Abholerin übergeben

Während der Ehemann ohne Wertgegenstände zu einem nahegelegenen Amtsgericht geschickt wurde, übergab seine Ehefrau gegen 15:00 Uhr im Mittelsetzring hochwertigen Goldschmuck an eine unbekannte Frau.

Beschreibung der Abholerin

Alter: ca. 35 Jahre

Größe: etwa 160 cm

Haare: schwarze Haare, zum Zopf gebunden

Bekleidung: schwarzer Mantel mit weißem Saum

Polizei bittet um Hinweise

Wer die Übergabe beobachtet hat oder Hinweise zur Identität der Abholerin oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.