Erneut unter Einfluss von Cannabis gefahren
FRAMMERSBACH / LKR. MAIN-SPESSART – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag wurden bei einem 28-jährigen rumänischen Fahrer eines Kleintransporters drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.
Interessant ist, dass bei demselben Fahrer bereits am vergangenen Sonntag bei einer Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt und eine Blutentnahme angeordnet wurden. Ob der Mann zwischen den Kontrollen erneut Cannabis konsumiert hat oder die Auffälligkeiten noch vom ersten Konsum stammen, ist noch unklar. Die Ergebnisse beider Blutuntersuchungen stehen aus.
Dem 28-Jährigen droht ein Bußgeld in Höhe von jeweils 500 Euro sowie ein Fahrverbot, sollte der festgestellte THC-Wert jeweils über $3,5 text{ ng/ml}$ liegen. Bei einer Grenzwertüberschreitung in beiden Verfahren kann die Bußgeldstelle das Bußgeld für das zweite Verfahren sogar verdoppeln.
