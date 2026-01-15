Erneut Zigarettenautomaten gesprengt – Kripo ermittelt und prüft Zusammenhang – Zeugen gesucht
RÖTHLEIN / LANDKREIS SCHWEINFURT – In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in der Mühläckerstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt und vollständig leergeräumt.
Die Tat ereignete sich gegen 02:00 Uhr, woraufhin die Täter mit ihrer Beute in einem Pkw über einen angrenzenden Feldweg flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, während der Wert der entwendeten Waren und des Bargelds bei etwa 1.500 Euro liegt.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall im Bereich Dettelbach. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mühläckerstraße oder auf den umliegenden Feldwegen beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.
