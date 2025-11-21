Erneut zwei Tatverdächtige im beschleunigten Verfahren verurteilt
SCHWEINFURT – Zwei algerische Staatsbürger wurden am Mittwoch im sogenannten beschleunigten Verfahren am Amtsgericht Schweinfurt zu Haftstrafen von jeweils sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Verurteilungen erfolgten wegen Handels mit Betäubungsmitteln und Diebstahls von Parfüm.
Zwei Männer wurden im beschleunigten Verfahren abgeurteilt, nachdem sie am Dienstag festgenommen wurden.
Der 34 Jahre alte Algerier wurde wegen Handels mit Betäubungsmitteln verurteilt. Polizeibeamte beobachteten ihn, wie er im Bereich der Hadergasse Haschisch verkaufte. Ihm konnten sechs Taten nachgewiesen werden. Das Amtsgericht verurteilte den bislang nicht vorgeahndeten Mann zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten.
Ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten wurde ein 36-jähriger algerischer Staatsbürger verurteilt. Er wurde dabei beobachtet, wie er aus einer Drogerie in der Spitalstraße Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro entwenden wollte.
Die Schweinfurter Polizei kündigte an, weiterhin mit großem Engagement der Kriminalität, insbesondere im Bereich der Innenstadt, entgegenzutreten.
Das beschleunigte Verfahren
Das beschleunigte Verfahren (geregelt in §417 bis 420 der Strafprozessordnung) ist eine besondere Verfahrensart für einfach liegende Fälle, die eine schnelle und effektive Aburteilung ermöglichen soll („Strafe der Tat auf dem Fuße folgen“).
Voraussetzungen für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens sind:
-
Die zu erwartende Freiheitsstrafe darf maximal ein Jahr betragen.
-
Die Staatsanwaltschaft muss einen entsprechenden Antrag stellen.
-
Die Sache muss aufgrund des einfachen Sachverhalts oder einer klaren Beweislage für eine sofortige Verhandlung geeignet sein.
-
Der Beschuldigte muss ein Erwachsener oder ein Heranwachsender (18 bis 20 Jahre) sein. Bei Jugendlichen (14 bis 17 Jahre) ist die Durchführung unzulässig.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!