Erneuter Brand von Strohballen – Tatverdächtiger festgenommen – Haft angeordnet

KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG – Am späten Dienstagabend sind erneut mehrere Strohballen in Brand gesetzt worden. Die Polizei konnte noch während der laufenden Fahndung einen 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Gegen den jungen Mann wurde ein Haftbefehl erlassen.

Gegen 23:55 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein Feuer im Bereich eines Waldstücks an der Verlängerung der Straße „Am Trieb“ gemeldet. Auf einer Wiese hatten mehrere Strohballen gebrannt. Die Feuerwehr Kürnach war kurze Zeit später mit zahlreichen Kräften vor Ort und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Durch das Feuer wurden sieben Strohballen und die umliegende Wiese beschädigt, wobei der Sachschaden auf einen hohen dreistelligen bis niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Nach Eingang der Meldung begann eine groß angelegte Fahndung, bei der die Polizeiinspektion Würzburg-Land Unterstützung von Beamten der Zentralen Einsatzdienste Würzburg erhielt. Kurz nach Mitternacht geriet ein 21-Jähriger aus dem Kürnacher Ortsbereich ins Visier der Beamten und wurde kontrolliert. Der Tatverdacht erhärtete sich rasch, sodass der Mann vorläufig festgenommen wurde.

Am Donnerstagmorgen wurde der junge Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts mehrerer Brandstiftungsdelikte einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.