Erneuter Brandausbruch in ehemaligen Kinderkurheim Bad Kissingen – Zeugen gesucht

BAD KISSINGEN – In der Nacht auf Mittwoch kam es erneut zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Stationsbergstraße, das bereits am Dienstagabend betroffen war. Gegen 03:35 Uhr wurde das Feuer im Dachstuhl über die Integrierte Leitstelle gemeldet. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bad Kissingen konnte den Brand abermals löschen.

Ob es durch das erneute Feuer weiteren Sachschaden am bereits beschädigten Dachstuhl gab, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des ehemaligen Kinderkurheims gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.