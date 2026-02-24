Erneuter Callcenterbetrug: Senior übergibt Bargeld an falsche Polizisten
REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG – Ein 73-jähriger Rentner ist am Sonntagmittag Opfer eines Callcenterbetruges geworden und hat einen hohen fünfstelligen Betrag an unbekannte Täter übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen, sucht dringend nach Zeugen und warnt erneut eindringlich vor dieser betrügerischen Masche.
Gegen 13:00 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, der behauptete, das Anwesen des Mannes stünde auf einer Einbruchsliste. Um seine Wertsachen zu schützen, solle er diese der Polizei übergeben. Kurz darauf erschienen zwei Abholer bei dem 73-Jährigen und nahmen die Wertgegenstände entgegen, bevor sie unerkannt flüchteten.
Der männliche Täter wird auf etwa 21 Jahre geschätzt, hat einen dunklen Teint, dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Er sprach Deutsch mit Akzent. Seine Begleiterin war circa 160 cm groß, hatte ebenfalls dunkle Haare und trug einen grauen Pullover.
Im Bereich Hammelburg kam es am selben Tag zu vier weiteren Betrugsversuchen, die jedoch von den Angerufenen rechtzeitig erkannt wurden. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang nochmals, dass echte Beamte niemals die Übergabe von Bargeld oder Wertsachen am Telefon fordern würden.
Solltest du am Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Reichenberg beobachtet haben, melde dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg. Jeder Hinweis kann dabei helfen, die Täter zu überführen und weitere Senioren vor finanziellem Schaden zu bewahren.
