Erneuter Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist eine Gaststätte in der Bachgasse zum Ziel eines Einbrechers geworden. Während bei einer ersten Tat Anfang März ein größerer Bargeldbetrag entwendet wurde, blieb der unbekannte Täter bei einem erneuten Einbruch zwischen Sonntagabend und Montagmittag ohne Beute.
Du konntest bereits in der Vorwoche von dem ersten Vorfall lesen, bei dem sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt verschafft und einen Tresor geplündert hatte. Bei der aktuellen Tat nutzte der Täter vermutlich ein bereits beschädigtes Fenster, um erneut in das Gebäude einzusteigen. Zwar wurde im Inneren nichts entwendet, doch es entstand erneut Sachschaden an der Einrichtung.
Die Würzburger Polizei prüft nun einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wenn du in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen in der Bachgasse gemacht hast, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion.
Kontakt für Zeugenhinweise: 0931/457-2230
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!