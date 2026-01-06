Erneuter Einbruchsversuch in Bankgebäude – Täter festgenommen und in Haft
KARLSTADT / LANDKREIS MAIN-SPESSART – Nach zwei versuchten Einbrüchen in eine Bankfiliale in der Alten Bahnhofstraße ist der Polizei ein wichtiger Ermittlungserfolg gelungen. In der Silvesternacht konnten drei Tatverdächtige im Alter von 19, 21 und 27 Jahren festgenommen werden, nachdem eine aufmerksame Zeugin die Flucht der Männer beobachtet hatte.
Die Verdächtigen, die ihren Wohnsitz in Berlin haben, wurden am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der umgehend Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Einbruchs im besonders schweren Fall erließ.
Bereits am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages hatten Unbekannte versucht, über den Anlieferungsbereich einer Tiefgarage gewaltsam in die Bankräumlichkeiten einzudringen. Dieser erste Versuch scheiterte jedoch. In der Silvesternacht kehrten die Täter offenbar zurück: Gegen 22:00 Uhr meldete eine Zeugin drei Männer, die mit hoher Geschwindigkeit aus der Tiefgarage „Schnellertor“ flüchteten. Dank der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die unterfränkische Polizei das Fluchtfahrzeug wenig später im Landkreis Aschaffenburg stoppen. Im Wagen der zwei Deutschen und eines Staatenlosen stellten die Beamten Einbruchswerkzeug sowie weitere Beweismittel sicher.
Die Kriminalpolizei Würzburg führt nun die weiteren Ermittlungen und prüft intensiv, ob das Trio für beide Taten in Karlstadt verantwortlich ist. Darüber hinaus wird untersucht, ob Zusammenhänge zu ähnlichen Einbrüchen im gesamten Bundesgebiet bestehen. An der betroffenen Bankfiliale entstand nach aktuellem Sachstand glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden. Die drei Männer wurden nach der richterlichen Entscheidung in verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt.
Im Rahmen der laufenden Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Würzburg die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die im Zeitraum vom 25. Dezember 2025 bis zum 1. Januar 2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alten Bahnhofstraße oder der Tiefgarage „Schnellertor“ gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen. Jede Beobachtung, auch zu fremden Kennzeichen oder ungewöhnlichen Aktivitäten an den Feiertagen, kann für die Beamten von Bedeutung sein.
