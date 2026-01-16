Erneuter Stellenabbau beim Valeo Standort in Ebern
EBERN / LANDKREIS HASSBERGE – Der Automobilzulieferer Valeo hat am Donnerstagnachmittag den Abbau von weiteren 134 Arbeitsplätzen am Standort Ebern angekündigt. Diese Nachricht trifft die Region besonders hart, da bereits im Vorjahr 280 Stellen gestrichen wurden. Betroffen ist vor allem der Bereich Forschung und Entwicklung, was faktisch einer Schließung des technologischen Herzstücks des Werks gleichkommt.
Bürgermeister Jürgen Hennemann und Landrat Wilhelm Schneider zeigten sich zutiefst bestürzt über die Entscheidung, die ohne vorherige Kommunikation mit den regionalen Entscheidungsträgern getroffen wurde. Während 100 Stellen komplett wegfallen, sollen weitere 27 Arbeitsplätze nach Erlangen verlagert werden. Die Verantwortlichen befürchten, dass dieser Schritt den Industriestandort Ebern nachhaltig schwächt und hoch qualifizierte Fachkräfte zum Abwandern zwingt.
Der nördliche Landkreis Haßberge steht damit vor einer dramatischen Herausforderung, da die infrastrukturellen Nachteile und der demografische Wandel die wirtschaftliche Erneuerung erschweren. Landrat Schneider kündigte umgehend weitere Gespräche mit dem Betriebsrat, der IG Metall und der Staatsregierung an, um konzertiert gegen den drohenden Niedergang vorzugehen. Trotz positiver Signale wie dem Neubau der Landesbaudirektion bleibt die Sorge um die Lebensgrundlage vieler Familien in der Region groß.
