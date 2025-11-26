Erneuter Zeugenaufruf nach waghalsiger Flucht – Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen gesucht
THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Kitzingen sucht weiterhin nach Zeugen und geschädigten Verkehrsteilnehmern eines gefährlichen Vorfalls, der sich am Dienstagmittag, den 18. November 2025, auf der A3 ereignete. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, fuhr mit bis zu 200 km/h und gefährdete mutmaßlich mehrere Personen.
Gegen 12:55 Uhr wollten Beamte der Verkehrspolizei den grauen BMW X4 auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg, Höhe Parkplatz Sandgraben Süd, kontrollieren. Der Fahrer folgte zunächst dem Streifenwagen, beschleunigte dann jedoch abrupt und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.
Gefährliche Flucht
Die Flucht führte über die A3 und die B8 in den Ortsbereich von Biebelried.
Biebelried: Dort kam es zu einer gefährlichen Begegnung mit einem Polizeifahrzeug, bei der ein Beamter nur durch einen Sprung in eine Hofeinfahrt eine Kollision verhindern konnte.
Leitplanke: Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, touchierte jedoch später eine Leitplanke.
A3: Zurück auf der A3 fuhr der BMW auf dem Standstreifen an einem Stau vorbei. Andere Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.
Die Flucht endete schließlich auf Höhe der Dettelbacher Mainbrücke, als der BMW mit einem Sattelzug kollidierte. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.
Festnahme und Ermittlungen
Der 28-jährige Mann, ein Deutscher ohne gültige Fahrerlaubnis, konnte widerstandslos festgenommen werden. Ein Drogentest verlief positiv auf THC.
Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der PKW wurde beschlagnahmt.
Zeugenaufruf
Die Polizei Kitzingen bittet Zeugen und geschädigte Verkehrsteilnehmer, insbesondere diejenigen, die durch Bremsmanöver eine Kollision verhindern mussten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.
