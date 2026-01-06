Eröffnungsfeier der neuen Tafel-Ausgabestelle in Gerolzhofen
GEROLZHOFEN – Mit einer feierlichen Einweihung hat die Tafel Schweinfurt ihre neuen Räumlichkeiten in der Grabenstraße 47 offiziell ihrer Bestimmung übergeben. In Anwesenheit von Landrat Florian Töpper, Bürgermeister Torsten Wozniak sowie zahlreichen Vertretern aus Politik, Kirche und Ehrenamt wurde der erfolgreiche Umzug der Außenstelle gewürdigt. In dem neuen Laden werden aktuell jeden Donnerstag ab 18:30 Uhr rund 100 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt – eine unverzichtbare Stütze für die soziale Infrastruktur in der Region, wie die anwesenden Ehrengäste in ihren Grußworten betonten.
Der Umzug war notwendig geworden, nachdem die bisherigen Räume gekündigt worden waren. Dass der Übergang nahezu reibungslos verlief, ist vor allem dem engagierten Leitungsteam Harald Quasigroch und Robert Schinzel zu verdanken. Ernst Gehling, Vorsitzender der Tafel Schweinfurt, bezeichnete die beiden als „wahren Glücksfall“, da sie den Umzug mit großer Zuversicht und akribischer Planung vorangetrieben hatten. Landrat Florian Töpper, selbst langjähriges Tafel-Mitglied, sowie Bürgermeister Wozniak hoben den besonderen Tatendrang hervor, mit dem das Team die Herausforderung gemeistert hat.
Die Geschichte der Tafel in Gerolzhofen reicht bis in das Jahr 2006 zurück. Nach Stationen am ersten Ausgabestandort und später in der Spitalstraße unter der Leitung von Ingrid Gotthart und Brigitte Stühler, stellt die Grabenstraße nun das dritte Kapitel der bald 20-jährigen Hilfsgeschichte vor Ort dar. Voraussetzung für den Empfang der Waren bleibt weiterhin eine Bedürftigkeitsprüfung durch die Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen, die eng mit der Hilfsorganisation zusammenarbeitet.
Den feierlichen Abschluss der Eröffnung bildete die ökumenische Segnung der Räume durch Josef Pohli und Reiner Apel. Ernst Gehling nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen Warenspendern, Geldgebern sowie den Unterstützern aus Stadt und Landkreis zu bedanken. Ohne diese kontinuierliche Hilfe aus der gesamten Gesellschaft sei das ehrenamtliche Wirken der Tafel nicht möglich. Die neuen Räume bieten nun wieder die nötige Sicherheit, um die wichtige Arbeit für die Menschen in Gerolzhofen fortzusetzen.
