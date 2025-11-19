Auto IU

Ersatztermin für die Problemmüllsammlung in Üchtelhausen am 27. November

LANDKREIS SCHWEINFURT / ÜCHTELHAUSEN – Die ausgefallene Problemmüllsammlung in der Gemeinde Üchtelhausen vom Samstag, den 15. November 2025, wird am Donnerstag, den 27. November 2025, nachgeholt.

Die Sammlung am 15. November musste aufgrund eines Fahrzeugdefekts entfallen.

Nachholtermin:

Alle weiteren Annahmetermine sind im Online-Abfallkalender, auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-schweinfurt.de/problemmuell-termine oder in der Abfall-App zu finden.

Für weitere Informationen steht die Abfallberatung im Landratsamt Schweinfurt unter Telefon 09721/ 55-554 oder per E-Mail an abfallberatung@lrasw.de zur Verfügung.

