Erschreckend: Neuer Höchststand bei Gewalttaten gegen Polizeikräfte und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten
Die Gewalt gegen Einsatzkräfte in Deutschland verharrt auf einem besorgniserregend hohen Niveau, wie das neue Bundeslagebild des Bundeskriminalamts (BKA) für das Jahr 2024 verdeutlicht. Insgesamt wurden 106.875 Polizistinnen und Polizisten Opfer von Gewalttaten – ein Anstieg um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Besonders dramatisch ist die langfristige Entwicklung: Seit 2015 haben die Gewalttaten gegen Vollzugsbeamte um 38,5 Prozent zugenommen, während die Zahl der betroffenen Beamtinnen und Beamten im selben Zeitraum sogar um 67,2 Prozent anstieg. Auch bei sonstigen Rettungskräften wie Sanitätern oder Mitarbeitern des THW wurde mit 2.916 Opfern der höchste Stand seit 2018 registriert.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bezeichnete die Zahlen als „klare Sprache“ und betonte, dass Angriffe auf diejenigen, die helfen und schützen, Angriffe auf den Rechtsstaat seien. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, kündigte er gemeinsam mit Justizministerin Hubig ein neues Gesetz zur Verschärfung von Strafen und zur Beschleunigung von Verfahren an. Statistisch gesehen ereignen sich die meisten Taten in Großstädten mit über 500.000 Einwohnern, wo überproportional viele Angriffe verzeichnet wurden. Der Großteil der Gewalt besteht aus Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen, wobei auch die Zahl der Bedrohungen leicht zugenommen hat.
Das Lagebild gibt zudem Aufschluss über die Struktur der Tatverdächtigen: Von den 38.212 ermittelten Personen waren über 83 Prozent männlich und drei Viertel bereits polizeibekannt. Fast jeder zweite Täter stand zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. In 401 Fällen wurden Polizeikräfte mit einem Messer angegriffen. Ein besonders erschütternder Fall des vergangenen Jahres war der vollendete Mord an dem Polizeibeamten R. Laur in Mannheim, während 33 weitere Tötungsdelikte glücklicherweise im Versuchsstadium blieben.
Während die Fallzahlen bei der Feuerwehr mit rund 1.000 Opfern nahezu konstant blieben, verdeutlichen die Daten insgesamt einen fortschreitenden Verlust an Respekt und Rücksichtnahme im öffentlichen Raum. Die Bundesregierung sieht sich daher in der Pflicht, die Sicherheit der Einsatzkräfte im täglichen Dienst spürbar zu stärken und konsequente rechtliche Schritte gegen die Täter einzuleiten.
