Erschreckende Bilanz: Fast jeder zweite Testkauf von Jugendlichen im Landkreis Bad Kissingen erfolgreich
LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Ergebnisse der jüngsten Jugendschutzkontrollen im Landkreis Bad Kissingen lassen aufhorchen: Bei fast jedem zweiten Versuch gelang es minderjährigen Testkäufern, Spirituosen, Zigaretten oder E-Zigaretten (Vapes) zu erwerben – häufig, ohne dass das Personal nach einem Ausweis fragte.
Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen sind eine Gemeinschaftsaktion des Landratsamtes Bad Kissingen und der örtlichen Polizeidienststellen. Als Testkäufer fungieren dabei Auszubildende des Landratsamtes, die gezielt Verkaufsstellen wie Supermärkte, Discounter, Tankstellen und Getränkemärkte aufsuchen.
Sensibilisierung statt Bloßstellung
Rabea Daniel von der Kommunalen Jugendarbeit betont, dass es bei der Aktion nicht darum gehe, den Einzelhandel anzuprangern. Vielmehr stehe die Stärkung des Bewusstseins im Vordergrund: „Gerade an der Kasse entscheidet sich im Alltag, ob gesetzliche Altersgrenzen konsequent eingehalten werden.“ Das Verkaufspersonal soll durch die Kontrollen für die strikten Abgabeverbote von Suchtmitteln an Minderjährige sensibilisiert werden.
Konsequenzen und Prävention
Unmittelbar nach den Testkäufen folgt das Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort:
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Lob für Vorbilder: Verkäufer, die den Jugendschutz konsequent umsetzen und den Verkauf verweigern, erhalten ausdrückliche Anerkennung.
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Sanktionen bei Verstößen: Wer verbotenerweise Produkte an Jugendliche abgibt, muss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren und einer Geldbuße rechnen.
Christian Pörtner, Leiter der Polizeiinspektion Bad Kissingen, stellt jedoch klar, dass Aufklärung und Prävention im Fokus stehen. Da es sich um provozierte Testkäufe handelt, werde dies bei der Bemessung möglicher Bußgelder strafmildernd berücksichtigt.
Appell an die Verantwortung
Die Behörden kündigen an, die Kontrollen auch in Zukunft fortzuführen. Jugendschutz dürfe kein bloßes „Lippenbekenntnis“ sein. Laut Pörtner trage jeder, der Alkohol oder Tabak verkauft, eine tägliche Verantwortung bei jedem einzelnen Verkaufsvorgang.
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