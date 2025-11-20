Erschwerte Hilfe, weil keine Rettungsgasse gebildet wurde: LKW in Vollbrand – Vollsperre der Autobahn

HELMSTADT, LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstagmorgen geriet ein Lkw auf der A3 in Vollbrand. Die Autobahn musste vollgesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Gegen 07:50 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Einsatzzentrale der unterfränkischen Polizei. Ein Lkw soll auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Wertheim und Helmstadt in Folge eines Reifenplatzers in Vollbrand stehen. Dem Fahrer gelang es noch geistesgegenwärtig, den Sattelzuganhänger abzukuppeln. Dieser brannte in der Folge vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren sind im Einsatz.

Zur Durchführung der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die A3 in Richtung Würzburg auf Höhe der Anschlussstelle Wertheim gesperrt und der nachfolgende Verkehr ausgeleitet. Die Sperre wird zur Durchführung der Bergungsarbeiten voraussichtlich noch einige Stunden andauern. Die zwischen der Unfallstelle und Anschlussstelle Wertheim stehenden Fahrzeuge werden nach und nach an der Einsatzstelle vorbeigeführt.

Die Ermittlungen werden von Beamten der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried geführt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Fehlende Rettungsgasse erschwert Anfahrt nachfolgender Einsatzkräfte

Leider musste festgestellt werden, dass die Anfahrt für die nachfolgenden Einsatzkräfte, insbesondere der Feuerwehr, massiv erschwert wurde, da die im Stau befindlichen Fahrzeuge keine Rettungsgasse bildeten.

Wie die Rettungsgasse gebildet wird

Die Regel zur Bildung der Rettungsgasse ist einfach und basiert auf der Fahrstreifenanzahl:

Auf einer Straße mit zwei Fahrstreifen pro Richtung: Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen fahren so weit wie möglich nach links . Die Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen fahren so weit wie möglich nach rechts . Die Rettungsgasse entsteht somit zwischen dem linken und dem rechten Fahrstreifen .

Auf einer Straße mit drei oder mehr Fahrstreifen pro Richtung: Die Fahrzeuge auf dem äußersten linken Fahrstreifen fahren so weit wie möglich nach links . Alle anderen Fahrzeuge (auf dem zweiten, dritten, vierten Fahrstreifen usw.) fahren so weit wie möglich nach rechts . Die Rettungsgasse entsteht somit immer zwischen dem äußersten linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen .



Beachten Sie: Die Rettungsgasse wird immer zwischen dem linken Rand und der zweiten Spur von links gebildet – unabhängig davon, wie viele Spuren die Straße insgesamt hat. Sie darf auch auf dem Standstreifen genutzt werden, solange dieser nicht durch Pannenfahrzeuge blockiert ist.