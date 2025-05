Erst einen Leitpfosten umgemäht, dann eine Rote Ampel überfahren – Da war Alkohol im Spiel

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagvormittag gegen 10:20 Uhr zog ein erheblich alkoholisierter Autofahrer die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich.

Der 41-Jährige befuhr zuvor die B 26 von Stetten in Richtung Karlstadt und fiel durch seine Fahrweise auf. Er touchierte einen Leitpfosten und überfuhr in Karlstadt eine rote Ampel. In der Bodelschwinghstraße wurde er schließlich kontrolliert.

Die Beamten stellten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß und stark alkoholisiert war. Er musste die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten und sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.