Erst gegen Türe und Tore schlagen, dann rumliegen und am Ende massiver Widerstand gegen die Festnahme

MARKTSTEFT – Am Sonntagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über eine männliche Person, die im Sippachsweg am Boden lag. Zuvor hatte der Mann gegen ein Garagentor und eine Hauseingangstür geschlagen.

Die herbeigerufenen Beamten trafen vor Ort auf den offensichtlich stark alkoholisierten 27-Jährigen. Bei der Feststellung seiner Identität versuchte der Mann zu flüchten. Die Polizisten hielten ihn daraufhin fest, doch er versuchte sich sofort aus ihrem Griff zu befreien. Nach einem erneuten Fluchtversuch brachten ihn die Einsatzkräfte mit erheblichem Kraftaufwand zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln.

Während des Einsatzes leistete der Mann massiven Widerstand, beleidigte die Polizisten fortlaufend und trat nach ihnen. Nach einer angeordneten Blutentnahme wurde der Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen und in eine Zelle der Polizeiinspektion Kitzingen gebracht. Am Sonntagabend wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bei dem Vorfall erlitten sowohl der Mann als auch zwei der eingesetzten Beamten leichte Verletzungen. Der 27-Jährige sieht sich nun strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ausgesetzt.