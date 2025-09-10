Erste Hilfe als Grundkompetenz – forsa-Studie der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zeigt Relevanz für eigene Fähigkeiten und Kenntnisse in Erster Hilfe
WÜRZBURG – Anlässlich des Tags der Ersten Hilfe und der Woche der Wiederbelebung hat eine forsa-Umfrage im Auftrag der Johanniter-Unfall-Hilfe wichtige Erkenntnisse zum Erste-Hilfe-Wissen der Bevölkerung geliefert. Die repräsentativen Ergebnisse zeigen, dass 97 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Erste-Hilfe-Kenntnisse für relevant halten. Dennoch fühlt sich fast die Hälfte der Befragten unsicher, insbesondere bei der lebensrettenden Herzdruckmassage.
Demnach haben 95 Prozent der Befragten mindestens einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, allerdings liegt dieser bei 24 Prozent länger als 20 Jahre zurück. Dies spiegelt sich in der gefühlten Unsicherheit wider: Nur 15 Prozent der Befragten fühlen sich bei einer Herzdruckmassage „sehr sicher“, während sich 46 Prozent eher oder sehr unsicher einschätzen. Auch das Versorgen stark blutender Wunden und die stabile Seitenlage bereiten vielen Menschen Unsicherheit. Aus diesem Grund plädieren die Johanniter für eine gesetzliche Pflicht zur regelmäßigen Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse.
Die Studie verdeutlicht auch, dass der Verbandkasten häufig unterschätzt wird. Obwohl 97 Prozent der Autofahrenden einen vorschriftsmäßigen Verbandkasten im Auto haben, wissen viele nicht, wie man ihn richtig anwendet. Die Johanniter wollen die Menschen daher verstärkt für den praktischen Nutzen dieses „kleinen Helfers“ sensibilisieren.
Simeon Wohlleber, Leiter Bildung bei den Johannitern in Unterfranken, erläutert: „Wir erkennen in der Studie, dass sich Personen mit mehreren absolvierten Erste-Hilfe-Kursen deutlich sicherer im Umgang mit Erste-Hilfe-Maßnahmen fühlen.“ Um möglichst viele Menschen zu erreichen, setzen die Johanniter auf hybride Schulungskonzepte, die E-Learning mit praktischen Übungen verbinden. Weitere Informationen und Kursangebote sind online unter www.johanniter.de/erstehilfe verfügbar.
