Erste Saisonniederlage für MHV Schweinfurt beim Tabellenzweiten

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Erste Saisonniederlage für MHV Schweinfurt beim Tabellenzweiten
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT – Trotz der bereits feststehenden Meisterschaft musste der MHV Schweinfurt 09 am vergangenen Wochenende beim TV Großlangheim die erste Saisonniederlage hinnehmen. Unter schwierigen personellen Bedingungen – gleich fünf Spieler fielen krankheitsbedingt aus – unterlagen die Unterfranken dem Tabellenzweiten am Ende mit 29:35, womit die Hoffnung auf eine verlustpunktfreie Spielzeit endete.

Nach einem ausgeglichenen 17:17 zur Halbzeit machte sich in der zweiten Hälfte zunehmend der Kräfteverschleiß bemerkbar. Während der MHV immer wieder am stark aufspielenden Torhüter der Gastgeber scheiterte, konnte sich Großlangheim entscheidend absetzen und damit die Vizemeisterschaft sichern. Trainer Christopher Früh nutzte eine späte Auszeit für eine emotionale Ansprache, um sein Team trotz der Niederlage an die historische Leistung der bisherigen Saison zu erinnern.

Das letzte Saisonspiel bestreitet der MHV Schweinfurt am 22. März um 18:00 Uhr im Schulzentrum West gegen den TSV Partenstein II. Gemeinsam mit den Fans soll dort ein positiver Saisonabschluss gefeiert werden.

Torschützen für den MHV Schweinfurt 09

Spieler Tore (davon 7m)
Felix Rother 13 (4)
Tobias Karl 6
Christian Völker 4
Christian Fey 2
Dominik Schmitt 2
Jan Scholich 1
Manuel Schmitt 1

