Erster Auszubildender im CUBE Store Rhön erfolgreich übernommen

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
Freude über die Übernahme (v. li): Thomas Klee (li), Ausbildungsleiter und technischer Leiter, mit dem frischgebackenen Zweiradmechatroniker-Gesellen Tim Mangold (Mitte), und Michael Hippeli (re), Inhaber von bikePoint. Foto: Stefanie Hippeli
NORDHEIM VOR DER RHÖN IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Tim Mangold hat seine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker im CUBE Store Rhön erfolgreich abgeschlossen und verstärkt das Unternehmen fortan als Geselle im Werkstattbereich. Er ist der erste Auszubildende in der Geschichte von bikePoint Rhön, der nach seinem Abschluss übernommen wird und künftig Service-, Reparatur- sowie Montagearbeiten am Standort Nordheim übernimmt.

Inhaber Michael Hippeli betont die strategische Bedeutung der eigenen Fachkräfteausbildung, insbesondere da CUBE den Servicebereich als Reaktion auf wirtschaftliche Herausforderungen gezielt ausbaut. Die Werkstatt nimmt Fahrräder fast aller Marken an, konzentriert sich bei E-Bikes jedoch auf Modelle mit Bosch-Antrieb. Angesichts der Schließung eines traditionsreichen Fahrradgeschäfts im nahegelegenen Bad Neustadt wächst die Bedeutung der regionalen Werkstattkapazitäten weiter an.

Für das kommende Ausbildungsjahr stellt das Unternehmen zum 1. September 2026 erneut einen Ausbildungsplatz zum Zweiradmechatroniker zur Verfügung. Interessierte können sich bis zum 30. April 2026 bewerben.

www.CUBE-store-rhoen.de

