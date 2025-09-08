Erster Jugendaustausch zwischen Schweinfurt und Nilüfer
SCHWEINFURT – Eine Jugendgruppe aus der türkischen Stadt Nilüfer war vom 25. bis 31. August 2025 zu Gast in Schweinfurt. Der Besuch fand im Rahmen eines gegenseitigen Jugendaustauschs statt, der die jungen Menschen zusammenbrachte. Die Initiative zu diesem Austausch ging von der Dritten Bürgermeisterin Ayfer Rethschulte aus und wurde in enger Kooperation mit dem Stadtjugendring Schweinfurt organisiert.
Die deutsch-türkische Jugendbegegnung wurde durch die finanzielle Unterstützung der Deutsch-Türkischen Jugendbrücke, des EU-Programms Erasmus+, der Oskar-Soldmann-Stiftung und des Integrationsbeirats der Stadt Schweinfurt ermöglicht. An dem Austausch beteiligten sich jeweils zehn junge Erwachsene aus Deutschland und der Türkei im Alter zwischen 18 und 29 Jahren. Es wurde besonderer Wert daraufgelegt, auch Jugendlichen mit geringeren Chancen, wie jungen Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderung oder aus unterschiedlichen sozialen Kontexten, die Teilnahme zu ermöglichen.
Im Zentrum der Begegnung standen gesellschaftspolitisch relevante Themen wie Demokratie, politisches Engagement, Inklusion, Partizipation, Nachhaltigkeit und Kultur. In Workshops und Gruppenaktivitäten tauschten sich die Jugendlichen über ihre Lebensrealitäten aus und entwickelten neue Perspektiven. So wurde das gegenseitige Verständnis gestärkt.
Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rundete den Besuch ab. Es umfasste unter anderem einen Empfang im Alten Rathaus der Stadt Schweinfurt, eine Stadtführung sowie Besuche kultureller Einrichtungen und des Leopoldina-Krankenhauses. Die internationalen Jugendbegegnungen leisten einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung und zur interkulturellen Verständigung. Die Teilnehmenden konnten dabei nicht nur sprachliche und kulturelle Unterschiede erfahren, sondern auch grundlegende Gemeinsamkeiten entdecken.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!