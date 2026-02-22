Auto IU

Erster öffentlicher netSWerk – City Talk by studyFAB

22. Februar 2026Letztes Update 22. Februar 2026
Erster öffentlicher netSWerk – City Talk by studyFAB
Sparkasse

SCHWEINFURT – Am 24. Februar 2026 findet um 18 Uhr in der Kesslergasse 2 am Marktplatz der erste City Talk unter dem Titel „Zwischen Leerstand und Leben“ statt. In einer Stunde widmen sich Experten und Bürger den drängenden Fragen, Visionen und Herausforderungen der Schweinfurter Innenstadt.

Zu Gast bei der Moderation von Jochen Keßler-Rosa sind Citymanagerin Veronika Endres, der Einzelhändler Axel Schöll sowie Lehrer Christian Feser. netSWerk e.V. lädt dazu ein, abseits klassischer Gremien in einen lockeren Austausch über mutige Pläne und die kritische Lage der City zu treten.

Deine
Stefan Labus Sicherheitsgefühl

Das Format baut auf den Impulsen auf, welche die StudyFab in den vergangenen drei Jahren bereits gesetzt hat. Ziel des Abends ist es, Inspirationen und konkrete Anregungen für die Lokalpolitik und das Rathaus zu sammeln und zu dokumentieren.

Das könnte Dich auch interessieren:

Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

22. Februar 2026Letztes Update 22. Februar 2026

Mehr

Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug

Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug

22. Februar 2026
Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

22. Februar 2026
Konzert für Demokratie und Vielfalt: Punkrockband EIS spielt in der Disharmonie

Konzert für Demokratie und Vielfalt: Punkrockband EIS spielt in der Disharmonie

22. Februar 2026
Mighty Dogs ziehen ins Halbfinale der Bayernliga Playoffs ein

Mighty Dogs ziehen ins Halbfinale der Bayernliga Playoffs ein

22. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)