Erster öffentlicher netSWerk – City Talk by studyFAB

SCHWEINFURT – Am 24. Februar 2026 findet um 18 Uhr in der Kesslergasse 2 am Marktplatz der erste City Talk unter dem Titel „Zwischen Leerstand und Leben“ statt. In einer Stunde widmen sich Experten und Bürger den drängenden Fragen, Visionen und Herausforderungen der Schweinfurter Innenstadt.

Zu Gast bei der Moderation von Jochen Keßler-Rosa sind Citymanagerin Veronika Endres, der Einzelhändler Axel Schöll sowie Lehrer Christian Feser. netSWerk e.V. lädt dazu ein, abseits klassischer Gremien in einen lockeren Austausch über mutige Pläne und die kritische Lage der City zu treten.

Das Format baut auf den Impulsen auf, welche die StudyFab in den vergangenen drei Jahren bereits gesetzt hat. Ziel des Abends ist es, Inspirationen und konkrete Anregungen für die Lokalpolitik und das Rathaus zu sammeln und zu dokumentieren.

